Оккупанты умышленно убили пожилую женщину, которая шла по дороге с сумкой-"кравчучкой" в направлении Котляровки на Харьковщине. ВИДЕО
Оккупанты умышленно убили пожилую женщину, которая с сумкой-"кравчучкой" двигалась по дороге в направлении Котляровки на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снято военное преступление захватчиков, опубликована в соцсетях.
На записи видно, что россияне сначала ранили женщину из стрелкового оружия, затем обстреливали ее из миномета и, наконец, убили дроном-камикадзе.
"Купянское направление, дорога на Котляровку. Украинская аэроразведка фиксирует очередное военное преступление российских нацистов, которые атаковали гражданскую пожилую женщину. Сначала по ней открыли огонь из стрелкового оружия и миномета, а затем добили FPV-дроном. Исполнители - дроноводы из российского подразделения БПЛА "Судный день", который называет себя "элитным"", - отмечает в комментарии автор публикации.
" Я вижу Путін хорошій парень і хочет міра" - будь-який республіканець
"РФ не робить нічого поганого лиш захищає свої інтереси" - Венс і Китай
Котлярівка вже окупована орками
Нещасна жінка рухалась у їх сторону.
навіть після попадання дрону вона ще рухалась - страшна смерть.
опаленням. Це все не для бабушєк! А для еліти - учасників СВО. І вони своє видеруть з горла бабушєк і дєдушєк. Звісно якщо повернуться... То ж хай виживші рашисти повертаються і перетворюють ********* в пекло на землі... Як то кажуть "карма **** зла..."
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев