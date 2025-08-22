Оккупанты умышленно убили пожилую женщину, которая шла по дороге с сумкой-"кравчучкой" в направлении Котляровки на Харьковщине. ВИДЕО

Оккупанты умышленно убили пожилую женщину, которая с сумкой-"кравчучкой" двигалась по дороге в направлении Котляровки на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снято военное преступление захватчиков, опубликована в соцсетях.

На записи видно, что россияне сначала ранили женщину из стрелкового оружия, затем обстреливали ее из миномета и, наконец, убили дроном-камикадзе.

"Купянское направление, дорога на Котляровку. Украинская аэроразведка фиксирует очередное военное преступление российских нацистов, которые атаковали гражданскую пожилую женщину. Сначала по ней открыли огонь из стрелкового оружия и миномета, а затем добили FPV-дроном. Исполнители - дроноводы из российского подразделения БПЛА "Судный день", который называет себя "элитным"", - отмечает в комментарии автор публикации.

