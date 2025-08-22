РУС
Оккупанты умышленно убили пожилую женщину, которая шла по дороге с сумкой-"кравчучкой" в направлении Котляровки на Харьковщине. ВИДЕО

Оккупанты умышленно убили пожилую женщину, которая с сумкой-"кравчучкой" двигалась по дороге в направлении Котляровки на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снято военное преступление захватчиков, опубликована в соцсетях.

На записи видно, что россияне сначала ранили женщину из стрелкового оружия, затем обстреливали ее из миномета и, наконец, убили дроном-камикадзе.

Также смотрите: Предатель, танкист армии РФ из Луганска Костин признается в военных преступлениях: "В Попасной я лично ехал по улице и ложил в домики. В одном два человека, в другом три". ВИДЕО

"Купянское направление, дорога на Котляровку. Украинская аэроразведка фиксирует очередное военное преступление российских нацистов, которые атаковали гражданскую пожилую женщину. Сначала по ней открыли огонь из стрелкового оружия и миномета, а затем добили FPV-дроном. Исполнители - дроноводы из российского подразделения БПЛА "Судный день", который называет себя "элитным"", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите: Российский дрон-камикадзе над Покровском выжидает в воздухе и атакует женщину в белом наряде. ВИДЕО

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пленного оккупанта Куликова, который убил гражданских под Купянском, приговорили к пожизненному, - СБУ

Автор: 

армия РФ (20363) убийство (6552) Харьковская область (1480) Купянский район (357) Котляровка (1)
+11
"украинці всегда нам білі братскім народом" - Лавров, Путін і будь-який рузкій
" Я вижу Путін хорошій парень і хочет міра" - будь-який республіканець
"РФ не робить нічого поганого лиш захищає свої інтереси" - Венс і Китай
показать весь комментарий
22.08.2025 14:10 Ответить
+9
які ж вони виродки,покажіть це дебілу венсу,хоча про що я у них все життя це бабло,популярність,влада,та ігри з долями інших.....еліта розвиненої цивілізації з хижим оскалом
показать весь комментарий
22.08.2025 14:15 Ответить
+1
А Хлопців наших, на кого обмінювати тоді?? Будеш назад викопувати??
показать весь комментарий
22.08.2025 14:35 Ответить
рухалася дорогою у напрямку Котлярівки на Харківщині.

Котлярівка вже окупована орками
Нещасна жінка рухалась у їх сторону.
навіть після попадання дрону вона ще рухалась - страшна смерть.

показать весь комментарий
22.08.2025 14:19 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 14:29 Ответить
а вы кто ???(( если вы это все видите и знаете и один хххх их берете в плен !!!! кто вы ????(((( я бы их живьем закапывал !!! живьем !!!(((
показать весь комментарий
22.08.2025 14:28 Ответить
А Хлопців наших, на кого обмінювати тоді?? Будеш назад викопувати??
показать весь комментарий
22.08.2025 14:35 Ответить
Спіймайте та закопайте. Ніхто не буде проти. Але в полоні тисячі українців...
показать весь комментарий
22.08.2025 14:35 Ответить
а як вона з дороги в траву пересчкочила?
показать весь комментарий
22.08.2025 14:54 Ответить
і де там міномет?
показать весь комментарий
22.08.2025 14:55 Ответить
Дуже б хотілось щоб дронщиків тієї групи знищили. Але, якщо подумати то ... такі виродки коли повернуться приймуть активну участь у розвалі федерації і громадянській війні. Бабушкі русні не потрібні бо їх потрібно утримувати - пенсія, лікування, догляд, комуналка і харчування з
опаленням. Це все не для бабушєк! А для еліти - учасників СВО. І вони своє видеруть з горла бабушєк і дєдушєк. Звісно якщо повернуться... То ж хай виживші рашисти повертаються і перетворюють ********* в пекло на землі... Як то кажуть "карма **** зла..."
показать весь комментарий
22.08.2025 14:56 Ответить
Цікаво, а у куйла дзеркало є? Чи воно дивиться, тому казковому ... у очі , який наказав стріляти у жінок та дітей? Воно хрюкало ще при Кучмі?
показать весь комментарий
22.08.2025 15:19 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показать весь комментарий
22.08.2025 15:29 Ответить
 
 