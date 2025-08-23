РУС
Россияне убили двух человек и пятерых ранили за сутки на Харьковщине

Обстрелы Харьковской области

За минувшие сутки вражеским ударам подверглись шесть населенных пунктов Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"В результате обстрелов 2 человека погибли, 5 - пострадали", - отметил он.

Так, в г. Купянск погибли 61-летний мужчина и 66-летняя женщина, пострадали 54-летний мужчина и женщины 53, 57 и 65 лет; в с. Курганное Ольховатской громады пострадала 62-летняя женщина.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 1 КАБ;
  • 1 БПЛА типа "Молния";
  • 2 БПЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Харьковском районе поврежден частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Прудянка);
  • в Купянском районе повреждена хозяйственная постройка (с. Приколотное);
  • в Изюмском районе поврежден частный дом (с. Нижнее Соленое).

обстрел (29135) Харьковская область (1485) Купянский район (360) Курганное (1) Купянск (738)
