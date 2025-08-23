Россияне убили двух человек и пятерых ранили за сутки на Харьковщине
За минувшие сутки вражеским ударам подверглись шесть населенных пунктов Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"В результате обстрелов 2 человека погибли, 5 - пострадали", - отметил он.
Так, в г. Купянск погибли 61-летний мужчина и 66-летняя женщина, пострадали 54-летний мужчина и женщины 53, 57 и 65 лет; в с. Курганное Ольховатской громады пострадала 62-летняя женщина.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 1 КАБ;
- 1 БПЛА типа "Молния";
- 2 БПЛА (тип устанавливается).
В результате российских обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Харьковском районе поврежден частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Прудянка);
- в Купянском районе повреждена хозяйственная постройка (с. Приколотное);
- в Изюмском районе поврежден частный дом (с. Нижнее Соленое).
