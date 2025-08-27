УКР
Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 27 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Сумщина - загроза ударних БпЛА.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Декілька груп БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
  • Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
  • Група ударних БпЛА з півдня курсом на Запоріжжя.

Читайте: "Шахед" впав та вибухнув у Чернігові: виникла пожежа на підприємстві, двоє постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Деякі вже долітались... Але щось їх сьогодні багато летить.
27.08.2025 20:35 Відповісти
українці!
не нехтуйте тривогою!!!
краще, на цю ніч перейдіть до укриттів.
на крайняк, ночуйте у ванних, коридорах.
бо, крємлєчмоль в сказі!!!
27.08.2025 20:46 Відповісти
А у коханки мона? )
27.08.2025 21:06 Відповісти
коханка, то святе!
але, у підвальчику.
рольова гра: ми голі у підвальчику і нема світла....
27.08.2025 21:09 Відповісти
Угу..У ванній кімнаті.
27.08.2025 21:11 Відповісти
 
 