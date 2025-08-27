1 212 5
Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 27 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Сумщина - загроза ударних БпЛА.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Декілька груп БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
- Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
- Група ударних БпЛА з півдня курсом на Запоріжжя.
не нехтуйте тривогою!!!
краще, на цю ніч перейдіть до укриттів.
на крайняк, ночуйте у ванних, коридорах.
бо, крємлєчмоль в сказі!!!
але, у підвальчику.
рольова гра: ми голі у підвальчику і нема світла....