Атака безпілотників на Київщину
850 1

Сили ППО працюють на Київщині: ворог атакує "шахедами"

ППО

Ввечері середи, 27 серпня, Сили протиповітряної оборони працюють на Київщині по російських дронах.

Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - сказано в повідомленні.

Мешканців області закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Раніше повідомлялося, що ввечері 27 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

ППО працює по ворожих БпЛА на Київщині та в Києві

безпілотник (4760) Київська область (4196) ППО (3490)
Тут важливо, шоб поліція не забула припильнувати, щоб мобільні групи ППО швидкість не перевищували. Ну і у випадку порушень щоб вояки штрафи заплатили.
