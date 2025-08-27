Сили ППО працюють на Київщині: ворог атакує "шахедами"
Ввечері середи, 27 серпня, Сили протиповітряної оборони працюють на Київщині по російських дронах.
Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Київщина! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - сказано в повідомленні.
Мешканців області закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.
Раніше повідомлялося, що ввечері 27 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар27.08.2025 21:46 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль