Сили ППО працюють на Київщині: ворог атакує "шахедами"

Ввечері середи, 27 серпня, Сили протиповітряної оборони працюють на Київщині по російських дронах.

Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - сказано в повідомленні.

Мешканців області закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Раніше повідомлялося, що ввечері 27 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Читайте також: ППО працює по ворожих БпЛА на Київщині та в Києві