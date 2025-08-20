ППО працює по ворожих БпЛА на Київщині та в Києві
Ввечері 20 серпня сили ППО працюють по ворожих безпілотниках на Київщині та в столиці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КОВА.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - закликають в ОВА.
Про роботу ППО в Києві повідомив мер Віталій Кличко.
