ППО працює по ворожих БпЛА на Київщині та в Києві

Ввечері 20 серпня сили ППО працюють по ворожих безпілотниках на Київщині та в столиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - закликають в ОВА.

Про роботу ППО в Києві повідомив мер Віталій Кличко.

Читайте: РФ атакувала балістикою та БпЛА: знешкоджено 1 з 2 ракет "Іскандер-М" та 62 із 93 "шахедів". ІНФОГРАФІКА