УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5201 відвідувач онлайн
Новини Атака безпілотників на Київщину Атака безпілотників на Київ
724 1

ППО працює по ворожих БпЛА на Київщині та в Києві

ппо

Ввечері 20 серпня сили ППО працюють по ворожих безпілотниках на Київщині та в столиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - закликають в ОВА.

Про роботу ППО в Києві повідомив мер Віталій Кличко.

Читайте: РФ атакувала балістикою та БпЛА: знешкоджено 1 з 2 ракет "Іскандер-М" та 62 із 93 "шахедів". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4727) Київ (20033) Київська область (4192) ППО (3476) Шахед (1397) війна в Україні (5783)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Казиться ******, як і ригоАНАЛЬНІ гниди, перед своїм кінцем!
показати весь коментар
21.08.2025 00:48 Відповісти
 
 