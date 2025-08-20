РФ атакувала балістикою та БпЛА: знешкоджено 1 з 2 ракет "Іскандер-М" та 62 із 93 "шахедів". ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти в ніч на 20 серпня атакували Україну двома балістичними ракетами та 93-ма безпілотниками різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Пуски балістики фіксували з окупованого Криму, а БпЛА - із напрямків: Шаталово, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ Криму.
"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено балістичну ракету Іскандер-М та 62 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни", - йдеться в повідомленні.
Зафіксовано влучання ворожої ракети та ударних БпЛА на 20 локаціях.
