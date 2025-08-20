РФ атаковала баллистикой и БПЛА: обезврежены 1 из 2 ракет "Искандер-М" и 62 из 93 "шахедов". ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты в ночь на 20 августа атаковали Украину двумя баллистическими ракетами и 93 беспилотниками различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Пуски баллистики фиксировали из оккупированного Крыма, а БПЛА - с направлений: Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма.
"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено баллистическую ракету Искандер-М и 62 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны", - говорится в сообщении.
Зафиксировано попадание вражеской ракеты и ударных БПЛА на 20 локациях.
