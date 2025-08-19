Поражение редкого вражеского комплекса автоматизации ПВО 9С932-1 "Барнаул-Т" на Запорожском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов из 128-й ОГШБр поразили редкий вражеский комплекс автоматизации ПВО 9С932-1 "Барнаул-Т" на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских воинов опубликована в соцсетях. Стоимость такого комплекса колеблется от $3-6 миллионов долларов.

"Поражение редкого комплекса средств автоматизации ПВО 9С932-1 "Барнаул-Т" от бойцов батальона "Sons of Khors" из 128-й ОГШБр на Запорожском направлении. Это первый случай именно поражения данного комплекса. До этого несколько машин из состава комплекса ребята затрофеили на Киевщине и Харьковщине в 2022-м году", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники поразили российского мотоциклиста, пикап с пулеметом, грузовик и миномет. ВИДЕО