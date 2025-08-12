РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10605 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
814 4

Украинские защитники ранили российского мотоциклиста, пикап с пулеметом, грузовик и миномет. ВИДЕО

Операторы Батальона беспилотных систем Sons of Khors 128-й бригады поразили ряд сложных целей, в частности штурмовика-мотоциклиста ночью и пикап с пулеметом на ходу.

Об этом говорится в сообщении на странице 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Также были обнаружены замаскированные в кустах миномет, микроавтобус и грузовик, которые наши защитники также уничтожили.

Смотрите: Силы обороны атаковали вражеские грузовики, мотоциклы, пушку и ликвидировали около 10 оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20283) ликвидация (3951) 128 отдельная горно-пехотная бригада (156)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О! Теперка рузьге точно не пройдуть!
показать весь комментарий
12.08.2025 18:25 Ответить
і тут всьо пропало
показать весь комментарий
12.08.2025 18:38 Ответить
Кацапи , здохнете всі на украінській землі 😣
показать весь комментарий
12.08.2025 18:32 Ответить
Нєхєр лізти.
показать весь комментарий
12.08.2025 18:56 Ответить
 
 