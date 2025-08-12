Украинские защитники ранили российского мотоциклиста, пикап с пулеметом, грузовик и миномет. ВИДЕО

Операторы Батальона беспилотных систем Sons of Khors 128-й бригады поразили ряд сложных целей, в частности штурмовика-мотоциклиста ночью и пикап с пулеметом на ходу.

Об этом говорится в сообщении на странице 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Также были обнаружены замаскированные в кустах миномет, микроавтобус и грузовик, которые наши защитники также уничтожили.

