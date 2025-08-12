РУС
Силы обороны атаковали вражеские грузовики, мотоциклы, орудие и ликвидировали около 10 оккупантов. ВИДЕО

На Харьковщине пограничники подразделения "Феникс" успешно атаковали вражеские грузовики, мотоциклы, орудие и ликвидировали около 10 российских захватчиков.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

