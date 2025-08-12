Пограничники поразили вражеские РЭБ, 2 точки запуска БПЛА, САУ "Гвоздика", а также ликвидировали 5 россиян. ВИДЕО
На Волчанском направлении пограничники бригады "Гарт" дронами поразили вражеские РЭБ, две точки запуска БпЛА, САУ "Гвоздика", а также ликвидировали пятерых оккупантов.
Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль