Пограничники поразили вражеские РЭБ, 2 точки запуска БПЛА, САУ "Гвоздика", а также ликвидировали 5 россиян. ВИДЕО

На Волчанском направлении пограничники бригады "Гарт" дронами поразили вражеские РЭБ, две точки запуска БпЛА, САУ "Гвоздика", а также ликвидировали пятерых оккупантов.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Нацгвардейцы "Хартии" уничтожили автотехнику, пушку, укрытие, а также ликвидировали личный состав врага. ВИДЕО

