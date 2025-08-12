Нацгвардейцы "Хартии" уничтожили автотехнику, орудие, укрытия, а также ликвидировали личный состав врага. ВИДЕО
Бойцы 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия" уничтожили автотехнику, орудие, укрытие, а также ликвидировали личный состав противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских защитников опубликована в соцсети.
У противника - жива сила.
У своїх - особовий склад.
Тобто, знищили живу силу.