Нацгвардейцы "Хартии" уничтожили автотехнику, орудие, укрытия, а также ликвидировали личный состав врага. ВИДЕО

Бойцы 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия" уничтожили автотехнику, орудие, укрытие, а также ликвидировали личный состав противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских защитников опубликована в соцсети.

Смотрите: Тело российского захватчика горит после атаки "Птиц Мадьяра". ВИДЕО

Добрий ранок!
У противника - жива сила.
У своїх - особовий склад.

Тобто, знищили живу силу.
12.08.2025 09:26 Ответить
 
 