РУС
859 6

Тело российского захватчика горит после атаки "Птахів Мадяра". ВИДЕО

Операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птахи Мадяра" продолжают уничтожать российских захватчиков.

Новым видео с ликвидацией оккупанта поделились у себя в соцсетях украинские защитники, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Жаждущий оккупант умоляет на коленях о воде и сдается в плен бойцам Сил обороны. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20271) ликвидация (3944) 414 Птахи Мадяра (38)


Як зовсім згорить то знач не втопиться.
Та й православна свиня не з'їсть, якщо то "правовірий" ашот'бакбар з дивізії Лапті Аладіна....
11.08.2025 22:50 Ответить
жарєний бурят-как я рад...
11.08.2025 22:50 Ответить
Скотина кацапська на халяву гріється і за опалення не платить.
11.08.2025 22:52 Ответить
добре..
11.08.2025 22:58 Ответить
не ожидаль - сникерс мендаль
11.08.2025 23:05 Ответить
Ого, комара боевого вырастили! Нобелевка по биологии автору!
11.08.2025 23:32 Ответить
 
 