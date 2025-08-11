Тело российского захватчика горит после атаки "Птахів Мадяра". ВИДЕО
Операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птахи Мадяра" продолжают уничтожать российских захватчиков.
Новым видео с ликвидацией оккупанта поделились у себя в соцсетях украинские защитники, информирует Цензор.НЕТ.
Та й православна свиня не з'їсть, якщо то "правовірий" ашот'бакбар з дивізії Лапті Аладіна....