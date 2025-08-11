УКР
Тіло російського загарбника горить після атаки "Птахів Мадяра". ВIДЕО

Оператори 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" продовжують нищити російських загарбників.

Новим відео з ліквідацією окупанта поділилися у себе у соцмережах українські захисники, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Спраглий окупант благає на колінах про воду та здається у полон бійцям Сил оборони. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18423) ліквідація (4332) 414 Птахи Мадяра (38)


Як зовсім згорить то знач не втопиться.
Та й православна свиня не з'їсть, якщо то "правовірий" ашот'бакбар з дивізії Лапті Аладіна....
11.08.2025 22:50 Відповісти
жарєний бурят-как я рад...
11.08.2025 22:50 Відповісти
Скотина кацапська на халяву гріється і за опалення не платить.
11.08.2025 22:52 Відповісти
добре..
11.08.2025 22:58 Відповісти
не ожидаль - сникерс мендаль
11.08.2025 23:05 Відповісти
Ого, комара боевого вырастили! Нобелевка по биологии автору!
11.08.2025 23:32 Відповісти
 
 