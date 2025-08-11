Тіло російського загарбника горить після атаки "Птахів Мадяра". ВIДЕО
Оператори 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" продовжують нищити російських загарбників.
Новим відео з ліквідацією окупанта поділилися у себе у соцмережах українські захисники, інформує Цензор.НЕТ.
Та й православна свиня не з'їсть, якщо то "правовірий" ашот'бакбар з дивізії Лапті Аладіна....