1 522 7
Спраглий окупант благає на колінах про воду та здається у полон бійцям Сил оборони. ВIДЕО
Сили оборони поповнили обмінний фонд черговим російським штурмовиком, який вирішив скласти зброю, щоб врятувати своє життя.
Відео із захопленням окупанта опублікував у себе у соцмережах підрозділ ударних БПЛА "РУБАКА", інформує Цензор.НЕТ.
Як видно на оприлюднених кадрах, вийшовши на відкриту місцевість, спраглий загарбник буквально на колінах почав благати про воду, відчайдушно демонструючи свою готовність здатися.
Зрештою один з безпілотників скинув йому пляшку, а коли росіянин напився, провів прямо до українських позицій, де той і потрапив до рук наших захисників.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Благалище...