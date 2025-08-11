УКР
1 522 7

Спраглий окупант благає на колінах про воду та здається у полон бійцям Сил оборони. ВIДЕО

Сили оборони поповнили обмінний фонд черговим російським штурмовиком, який вирішив скласти зброю, щоб врятувати своє життя.

Відео із захопленням окупанта опублікував у себе у соцмережах підрозділ ударних БПЛА "РУБАКА", інформує Цензор.НЕТ.

Як видно на оприлюднених кадрах, вийшовши на відкриту місцевість, спраглий загарбник буквально на колінах почав благати про воду, відчайдушно демонструючи свою готовність здатися.

Зрештою один з безпілотників скинув йому пляшку, а коли росіянин напився, провів прямо до українських позицій, де той і потрапив до рук наших захисників.

Також дивіться: Воїни 53 ОМБр атакували КАМАЗ, що віз колоди для укриттів, "буханку" і "Ниву" на Лиманському напрямку. ВIДЕО

армія рф (18423) полон (1629)


11.08.2025 21:27 Відповісти
Кур-р-рва... Вдома цілий Єнісєй пливе, а він приїхав сюди пляшку води просити?
11.08.2025 21:31 Відповісти
Сушняк, *****!
11.08.2025 21:34 Відповісти
Спраглий окупант благає

Благалище...
11.08.2025 21:35 Відповісти
Просто воно скучило за "божою росою" від *****...

11.08.2025 21:41 Відповісти
якби ситуація була протилежною, то нашого скоріш за все б забаранили. Така війна у нас коротше цікава
11.08.2025 21:43 Відповісти
Саме у цьому є головна відмінність Людей від свинособак!
11.08.2025 21:52 Відповісти
 
 