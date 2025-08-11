РУС
Жаждущий оккупант на коленях просит воды и сдается в плен бойцам Сил обороны. ВИДЕО

Силы обороны пополнили обменный фонд очередным российским штурмовиком, который решил сложить оружие, чтобы спасти свою жизнь.

Видео с захватом оккупанта опубликовало у себя в соцсетях подразделение ударных БПЛА "РУБАКА", информирует Цензор.НЕТ.

Как видно на обнародованных кадрах, выйдя на открытую местность, жаждущий захватчик буквально на коленях начал умолять о воде, отчаянно демонстрируя свою готовность сдаться.

В конце концов один из беспилотников сбросил ему бутылку, а когда россиянин напился, провел прямо к украинским позициям, где тот и попал в руки наших защитников.

Также смотрите: Воины 53 ОМБр атаковали КАМАЗ, который вез бревна для укрытий, "буханку" и "Ниву" на Лиманском направлении. ВИДЕО

показать весь комментарий
11.08.2025 21:27 Ответить
Кур-р-рва... Вдома цілий Єнісєй пливе, а він приїхав сюди пляшку води просити?
показать весь комментарий
11.08.2025 21:31 Ответить
Сушняк, *****!
показать весь комментарий
11.08.2025 21:34 Ответить
Спраглий окупант благає

Благалище...
показать весь комментарий
11.08.2025 21:35 Ответить
Просто воно скучило за "божою росою" від *****...

показать весь комментарий
11.08.2025 21:41 Ответить
якби ситуація була протилежною, то нашого скоріш за все б забаранили. Така війна у нас коротше цікава
показать весь комментарий
11.08.2025 21:43 Ответить
Саме у цьому є головна відмінність Людей від свинособак!
показать весь комментарий
11.08.2025 21:52 Ответить
 
 