Жаждущий оккупант на коленях просит воды и сдается в плен бойцам Сил обороны. ВИДЕО

Силы обороны пополнили обменный фонд очередным российским штурмовиком, который решил сложить оружие, чтобы спасти свою жизнь.

Видео с захватом оккупанта опубликовало у себя в соцсетях подразделение ударных БПЛА "РУБАКА", информирует Цензор.НЕТ.

Как видно на обнародованных кадрах, выйдя на открытую местность, жаждущий захватчик буквально на коленях начал умолять о воде, отчаянно демонстрируя свою готовность сдаться.

В конце концов один из беспилотников сбросил ему бутылку, а когда россиянин напился, провел прямо к украинским позициям, где тот и попал в руки наших защитников.

