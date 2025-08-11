1 076 7
Жаждущий оккупант на коленях просит воды и сдается в плен бойцам Сил обороны. ВИДЕО
Силы обороны пополнили обменный фонд очередным российским штурмовиком, который решил сложить оружие, чтобы спасти свою жизнь.
Видео с захватом оккупанта опубликовало у себя в соцсетях подразделение ударных БПЛА "РУБАКА", информирует Цензор.НЕТ.
Как видно на обнародованных кадрах, выйдя на открытую местность, жаждущий захватчик буквально на коленях начал умолять о воде, отчаянно демонстрируя свою готовность сдаться.
В конце концов один из беспилотников сбросил ему бутылку, а когда россиянин напился, провел прямо к украинским позициям, где тот и попал в руки наших защитников.
