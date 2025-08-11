РУС
Воины 53-й ОМБр атаковали КамАЗ, везший бревна для укрытий, "буханку" и "Ниву" на Лиманском направлении. ВИДЕО

На Лиманском направлении дронари подразделения SIGNUM из состава 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха препятствуют снабжению россиян.

Кадры боевой работы опубликовали на телеграм-канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Первой целью стал КамАЗ, который вез бревна для укрытий. Услышав дрон, экипаж решил убежать - один за забор, другой - в магазин. Ну а дрон влетел прямо в кабину. Далее беспилотник атаковал "буханку" и "Ниву".

