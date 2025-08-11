Бойцы 5-й ОШБр уничтожили танк в укрытии, транспорт во время движения и блиндажи на Краматорском направлении. ВИДЕО
Ежедневно бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожают технику и живую силу оккупантов. На Краматорском направлении украинские защитники уничтожили танк в укрытии, транспорт во время движения и вражеские блиндажи и укрытия.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
