Бойцы 5-й ОШБр уничтожили танк в укрытии, транспорт во время движения и блиндажи на Краматорском направлении. ВИДЕО

Ежедневно бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожают технику и живую силу оккупантов. На Краматорском направлении украинские защитники уничтожили танк в укрытии, транспорт во время движения и вражеские блиндажи и укрытия.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

https://24tv.ua/situatsiya-fronti-11-serpnya-2025-de-zsu-dovedetsya-vidiyti-chomu_n2891458 ЗСУ доведеться відійти на кількох ділянках
показать весь комментарий
11.08.2025 19:31 Ответить
 
 