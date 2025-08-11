РУС
Оккупант в нетрезвом состоянии блуждает по полю на Сумщине, когда вмиг его ликвидировали наши бойцы. ВИДЕО

Оккупант без вооружения, снаряжения и брони был замечен операторами БПЛА 225-го отдельного штурмового полка на Сумщине. Его наши бойцы ликвидировали.

Кадры боевой работы опубликовал 225-й ОШП в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

армия РФ (20271) ликвидация (3944) 225-й ОШП (6)


Він не п'яний він завжди такий.
11.08.2025 17:42 Ответить
Міг бути обдовбаним або контужений.
11.08.2025 17:52 Ответить
Ліквідація під наркозом.
11.08.2025 17:46 Ответить
гуманісти наші хлопці... тепер ця паскуда не буде страждати похміллям....
11.08.2025 18:09 Ответить
Огуєнний спосіб позбутися бодуна!
11.08.2025 18:18 Ответить
Може їм треба з дронів спирт скидати на ЛБЗ?
11.08.2025 18:28 Ответить
Кажуть,що п'яного бог береже-правду кажуть...
11.08.2025 18:39 Ответить
В коментарях ніякого співчуття до п'яного. А радянська міліція таких збирала і,оминаючи ям, везла до витверезника. Щасливі часи були!😀
11.08.2025 18:44 Ответить
 
 