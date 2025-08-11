2 198 8
Оккупант в нетрезвом состоянии блуждает по полю на Сумщине, когда вмиг его ликвидировали наши бойцы. ВИДЕО
Оккупант без вооружения, снаряжения и брони был замечен операторами БПЛА 225-го отдельного штурмового полка на Сумщине. Его наши бойцы ликвидировали.
Кадры боевой работы опубликовал 225-й ОШП в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий11.08.2025 17:42 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Андрій Собченко #592866
показать весь комментарий11.08.2025 17:52 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Виталий Еременко
показать весь комментарий11.08.2025 17:46 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Григорий Бондаренко #527937
показать весь комментарий11.08.2025 18:09 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Алекс Скела
показать весь комментарий11.08.2025 18:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Виктор Ле #550890
показать весь комментарий11.08.2025 18:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Микола Січень #601514
показать весь комментарий11.08.2025 18:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
uray895
показать весь комментарий11.08.2025 18:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль