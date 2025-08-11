Пограничники уничтожили 3 позиции запуска БПЛА, грузовик, связную вышку, 4 укрытия и живую силу врага. ВИДЕО
Пограничники с РУБПАК "СТРИКС" во время ночной операции на Южно-Слобожанском направлении уничтожили 10 целей врага: три позиции запуска БПЛА, грузовик, башню связи, четыре укрытия и живую силу противника.
Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
