Пограничники уничтожили 3 позиции запуска БПЛА, грузовик, связную вышку, 4 укрытия и живую силу врага. ВИДЕО

Пограничники с РУБПАК "СТРИКС" во время ночной операции на Южно-Слобожанском направлении уничтожили 10 целей врага: три позиции запуска БПЛА, грузовик, башню связи, четыре укрытия и живую силу противника.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

армия РФ (20271) Госпогранслужба (6749) уничтожение (7646)


п'яний був, нічого не помню

.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:57 Ответить
 
 