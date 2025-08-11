Прикордонники знищили 3 позиції запуску БпЛА, вантажівку, вежу зв’язку, 4 укриття та живу силу ворога. ВIДЕО
Прикордонники з РУБпАК "СТРІКС" під час нічної операції на Південно-Слобожанському напрямку знищили 10 цілей ворога: три позиції запуску БпЛА, вантажівку, вежу зв’язку, чотири укриття та живу силу противника.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль