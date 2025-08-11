УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9149 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
331 0

Прикордонники знищили 3 позиції запуску БпЛА, вантажівку, вежу зв’язку, 4 укриття та живу силу ворога. ВIДЕО

Прикордонники з РУБпАК "СТРІКС" під час нічної операції на Південно-Слобожанському напрямку знищили 10 цілей ворога: три позиції запуску БпЛА, вантажівку, вежу зв’язку, чотири укриття та живу силу противника.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Внаслідок знищення російської РСЗВ "БМ-21 Град" у небо здійнявся величезний вогняний "гриб". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18423) Держприкордонслужба ДПСУ (6313) знищення (7959)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 