УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7840 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
2 467 5

Внаслідок знищення російської РСЗВ "БМ-21 Град" у небо здійнявся величезний вогняний "гриб". ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили російську реактивну систему залпового вогню "БМ-21 Град".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Також дивіться: Воїни 3 ОШБр знищили танк, САУ росіян, а також пошкодили вантажівки й легкові авто на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18417) знищення (7954) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (304) РСЗВ (226)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне, що люди не постраждали!
показати весь коментар
10.08.2025 17:12 Відповісти
Ну так там їх і не було, тільки кацапи були...
показати весь коментар
10.08.2025 17:35 Відповісти
все як ми любимо! 👍
показати весь коментар
10.08.2025 17:30 Відповісти
Радіус детонації🔥 приголомшливий..😱
показати весь коментар
10.08.2025 17:51 Відповісти
Гарно! Але є і позитив для кацапів- не змерзнуть! 😁
показати весь коментар
10.08.2025 17:51 Відповісти
 
 