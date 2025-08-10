2 467 5
Внаслідок знищення російської РСЗВ "БМ-21 Град" у небо здійнявся величезний вогняний "гриб". ВIДЕО
Бійці батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили російську реактивну систему залпового вогню "БМ-21 Град".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alfred #573044
показати весь коментар10.08.2025 17:12 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Грицько Злий
показати весь коментар10.08.2025 17:35 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
три - пятнадцать
показати весь коментар10.08.2025 17:30 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
GAYYASHEK
показати весь коментар10.08.2025 17:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
igor shmatko
показати весь коментар10.08.2025 17:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль