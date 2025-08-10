Воїни 3 ОШБр знищили танк, САУ росіян, а також пошкодили вантажівки й легкові авто на Харківщині. ВIДЕО
Пілоти безпілотників 3-ої окремої штурмової бригади завдали нищівних ударів по логістиці російських загарбників на рубежах Харківщини.
Дрони знищили транспортні засоби ворога: пошкодили вантажівки, знищили легкові авто та влучили у ворожий багі. Розвідка також виявила замасковану важку техніку — у результаті ударів згоріли танк та самохідна артилерійська установка.
Завершальним акордом став точний удар по групі російських військових, які намагалися влаштувати засідку. Усі цілі було ліквідовано, повідомляє Цензор.НЕТ.
