Воїни 3 ОШБр знищили танк, САУ росіян, а також пошкодили вантажівки й легкові авто на Харківщині. ВIДЕО

Пілоти безпілотників 3-ої окремої штурмової бригади завдали нищівних ударів по логістиці російських загарбників на рубежах Харківщини.

Дрони знищили транспортні засоби ворога: пошкодили вантажівки, знищили легкові авто та влучили у ворожий багі. Розвідка також виявила замасковану важку техніку — у результаті ударів згоріли танк та самохідна артилерійська установка.

Завершальним акордом став точний удар по групі російських військових, які намагалися влаштувати засідку. Усі цілі було ліквідовано, повідомляє Цензор.НЕТ.

