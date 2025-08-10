УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7840 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
491 1

Воїни 3 ОШБр знищили танк, САУ росіян, а також пошкодили вантажівки й легкові авто на Харківщині. ВIДЕО

Пілоти безпілотників 3-ої окремої штурмової бригади завдали нищівних ударів по логістиці російських загарбників на рубежах Харківщини.

Дрони знищили транспортні засоби ворога: пошкодили вантажівки, знищили легкові авто та влучили у ворожий багі. Розвідка також виявила замасковану важку техніку — у результаті ударів згоріли танк та самохідна артилерійська установка.

Завершальним акордом став точний удар по групі російських військових, які намагалися влаштувати засідку. Усі цілі було ліквідовано, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Прикордонники атакували три ворожі автівки під Вовчанськом на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18417) знищення (7954) 3 Окрема штурмова бригада (484) Харківська область (1445)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Від дрона💥хер втекти...
показати весь коментар
10.08.2025 17:53 Відповісти
 
 