РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7932 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
157 0

Воины 3-й ОШБр уничтожили танк, САУ россиян, а также повредили грузовики и легковые автомобили на Харьковщине. ВИДЕО

Пилоты беспилотников 3-й отдельной штурмовой бригады нанесли сокрушительные удары по логистике российских захватчиков на рубежах Харьковщины.

Дроны уничтожили транспортные средства врага: повредили грузовики, уничтожили легковые авто и попали во вражеский багги. Разведка также обнаружила замаскированную тяжелую технику - вследствие ударов сгорели танк и самоходная артиллерийская установка.

Завершающим аккордом стал точный удар по группе российских военных, которые пытались устроить засаду. Все цели были ликвидированы, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Пограничники атаковали три вражеских автомобиля под Волчанском на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20265) уничтожение (7641) 3-я Отдельная штурмовая бригада (472) Харьковская область (1429)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 