Воины 3-й ОШБр уничтожили танк, САУ россиян, а также повредили грузовики и легковые автомобили на Харьковщине. ВИДЕО
Пилоты беспилотников 3-й отдельной штурмовой бригады нанесли сокрушительные удары по логистике российских захватчиков на рубежах Харьковщины.
Дроны уничтожили транспортные средства врага: повредили грузовики, уничтожили легковые авто и попали во вражеский багги. Разведка также обнаружила замаскированную тяжелую технику - вследствие ударов сгорели танк и самоходная артиллерийская установка.
Завершающим аккордом стал точный удар по группе российских военных, которые пытались устроить засаду. Все цели были ликвидированы, сообщает Цензор.НЕТ.
