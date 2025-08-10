РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7932 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
164 0

Пограничники атаковали три вражеских автомобиля под Волчанском на Харьковщине. ВИДЕО

Под Волчанском дроны на оптоволокне пограничной бригады "Гарт" атаковали три вражеских автомобиля.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Дрон на оптоволокне с осколочным боеприпасом уничтожает российскую "буханку", из которой выскакивают россияне. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20265) Госпогранслужба (6743) уничтожение (7641) Волчанск (430) Харьковская область (1429) Чугуевский район (197)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 