Пограничники атаковали три вражеских автомобиля под Волчанском на Харьковщине. ВИДЕО
Под Волчанском дроны на оптоволокне пограничной бригады "Гарт" атаковали три вражеских автомобиля.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
