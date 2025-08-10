РУС
Дрон на оптоволокне с осколочным боеприпасом уничтожает российскую "буханку", из которой выскакивают россияне. ВИДЕО

На одном из направлений обороны воины 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады зафиксировали яркий эпизод боя.

Российские солдаты, увидев украинский беспилотник, бросились наутек, "разбегаясь, как тараканы". Но бегство не спасло их - управляемый по оптоволокну дрон с осколочным боеприпасом догнал группу вместе с их транспортом.

Точный удар ликвидировал как живую силу, так и технику врага, сообщает Цензор.НЕТ.

Морские пехотинцы атаковали вражескую пехоту, тайники, артиллерию, дроны и взлетно-посадочные площадки. ВИДЕО

армия РФ (20265) ликвидация (3935) 92 отдельная штурмовая бригада (259)


Не всі встигли втекти, але дуже старались! 😁 українським дроноводам респект, на оптоволокні по лісу літати, це не аби яка майстерність! імхо.
10.08.2025 14:05 Ответить
НЄуспЄл, мля...
10.08.2025 14:17 Ответить
Буханка абортировала баранок
10.08.2025 15:51 Ответить
******* .
10.08.2025 16:19 Ответить
 
 