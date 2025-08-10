Дрон на оптоволокне с осколочным боеприпасом уничтожает российскую "буханку", из которой выскакивают россияне. ВИДЕО

На одном из направлений обороны воины 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады зафиксировали яркий эпизод боя.

Российские солдаты, увидев украинский беспилотник, бросились наутек, "разбегаясь, как тараканы". Но бегство не спасло их - управляемый по оптоволокну дрон с осколочным боеприпасом догнал группу вместе с их транспортом.

Точный удар ликвидировал как живую силу, так и технику врага.

