УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7548 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
3 572 3

Дрон на оптоволокні з уламковим боєприпасом нищить російську "буханку", з якої вискакують росіяни. ВIДЕО

На одному з напрямків оборони воїни 1-го штурмового батальйону 92-ої окремої штурмової бригади зафіксували яскравий епізод бою.

Російські солдати, побачивши український безпілотник, кинулися навтьоки, "розбігаючись, як таргани". Проте втеча не врятувала їх — керований по оптоволокну дрон з уламковим боєприпасом наздогнав групу разом із їхнім транспортом.

Влучний удар ліквідував як живу силу, так і техніку ворога, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Морські піхотинці атакували ворожу піхоту, схованки, артилерію, дрони й злітно-посадкові майданчики. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18417) ліквідація (4328) 92 окрема штурмова бригада (259)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не всі встигли втекти, але дуже старались! 😁 українським дроноводам респект, на оптоволокні по лісу літати, це не аби яка майстерність! імхо.
показати весь коментар
10.08.2025 14:05 Відповісти
НЄуспЄл, мля...
показати весь коментар
10.08.2025 14:17 Відповісти
Буханка абортировала баранок
показати весь коментар
10.08.2025 15:51 Відповісти
 
 