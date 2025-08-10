Дрон на оптоволокні з уламковим боєприпасом нищить російську "буханку", з якої вискакують росіяни. ВIДЕО

На одному з напрямків оборони воїни 1-го штурмового батальйону 92-ої окремої штурмової бригади зафіксували яскравий епізод бою.

Російські солдати, побачивши український безпілотник, кинулися навтьоки, "розбігаючись, як таргани". Проте втеча не врятувала їх — керований по оптоволокну дрон з уламковим боєприпасом наздогнав групу разом із їхнім транспортом.

Влучний удар ліквідував як живу силу, так і техніку ворога, повідомляє Цензор.НЕТ.

