Морські піхотинці атакували ворожу піхоту, схованки, артилерію, дрони й злітно-посадкові майданчики. ВIДЕО

Бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського на Покровському напрямку нищать ворожу піхоту, схованки окупантів, артилерію. Крім того воїни успішно атакують російські безпілотники, а також виявляють і знищують злітно-посадкові майданчики майданчики ворога.

