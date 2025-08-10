УКР
Морські піхотинці атакували ворожу піхоту, схованки, артилерію, дрони й злітно-посадкові майданчики. ВIДЕО

Бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського на Покровському напрямку нищать ворожу піхоту, схованки окупантів, артилерію. Крім того воїни успішно атакують російські безпілотники, а також виявляють і знищують злітно-посадкові майданчики майданчики ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Дніпро".

Кацапи , вас на українську землю ніхто не кликав ,
отож ваше місце в пеклі 😕
10.08.2025 14:04 Відповісти
Морським піхотинцям респект👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
10.08.2025 14:05 Відповісти
 
 