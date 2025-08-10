Воїни 14 ОМБр знищили 122-мм гаубицю Д-30, Starlink, дрон окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
На Куп'янському напрямку бійці 14-ої окремої механізованої бригади 10-го армійського корпусу знищили 122-мм гаубицю Д-30, Старлінк, дрон окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Дніпро".
