УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7805 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
234 0

Воїни 14 ОМБр знищили 122-мм гаубицю Д-30, Starlink, дрон окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп'янському напрямку бійці 14-ої окремої механізованої бригади 10-го армійського корпусу знищили 122-мм гаубицю Д-30, Старлінк, дрон окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Дніпро".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Схованка із російськими загарбниками розлітається на друзки після атаки наших десантників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18417) знищення (7954) 14 окрема механізована бригада (100)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 