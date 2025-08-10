РУС
Воины 14-й ОМБр уничтожили 122-мм гаубицу Д-30, Starlink, дрон оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении бойцы 14-й отдельной механизированной бригады 10-го армейского корпуса уничтожили 122-мм гаубицу Д-30, Старлинк, дрон оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Дніпро".

А звідки у підарів старлінк?
10.08.2025 15:02 Ответить
Старлінк?
Абрагамія працює? Че Ілона маск
10.08.2025 15:57 Ответить
 
 