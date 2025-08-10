Воины 14-й ОМБр уничтожили 122-мм гаубицу Д-30, Starlink, дрон оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
На Купянском направлении бойцы 14-й отдельной механизированной бригады 10-го армейского корпуса уничтожили 122-мм гаубицу Д-30, Старлинк, дрон оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Дніпро".
