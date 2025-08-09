Вражеский БМ-21 "Град" уничтожен на Покровском направлении. ВИДЕО
На Покровском направлении наши военные уничтожили вражеский БМ-21"Град".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Днепр".
"Операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" вместе со смежниками помогли вражескому БМ-21 "Град" эффектно самоуничтожиться", - говорится в сообщении.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль