Вражеский БМ-21 "Град" уничтожен на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении наши военные уничтожили вражеский БМ-21"Град".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Днепр".

"Операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" вместе со смежниками помогли вражескому БМ-21 "Град" эффектно самоуничтожиться", - говорится в сообщении.

Як вчасно бумкнуло!!!
09.08.2025 20:37 Ответить
09.08.2025 20:42 Ответить
Fireball!
09.08.2025 20:57 Ответить
добре..
09.08.2025 20:59 Ответить
Добре палахнуло - і ніякий Трамп не завадив.
09.08.2025 21:16 Ответить
 
 