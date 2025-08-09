УКР
Ворожий БМ-21 "Град" знищено на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку наші військові знищили ворожий БМ-21 "Град".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Дніпро".

"Оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Корсар" разом із суміжниками допомогли ворожому БМ-21 "Град" ефектно самознищитись", - йдеться у повідомленні.

знищення (7947) Донецька область (9256) ГРАД (150) Покровськ (756) Покровський район (859)


Як вчасно бумкнуло!!!
09.08.2025 20:37 Відповісти
09.08.2025 20:42 Відповісти
Fireball!
09.08.2025 20:57 Відповісти
добре..
09.08.2025 20:59 Відповісти
Добре палахнуло - і ніякий Трамп не завадив.
09.08.2025 21:16 Відповісти
Вже біля колись нашого "опорника".
09.08.2025 21:36 Відповісти
Файні санкції. Світові наука
09.08.2025 21:58 Відповісти
 
 