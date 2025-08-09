Ворожий БМ-21 "Град" знищено на Покровському напрямку. ВIДЕО
На Покровському напрямку наші військові знищили ворожий БМ-21 "Град".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Дніпро".
"Оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Корсар" разом із суміжниками допомогли ворожому БМ-21 "Град" ефектно самознищитись", - йдеться у повідомленні.
Владислав Сварчевський
Александр Чуднивец #474549
Sergei M #570318
Николай Водяной #551433
Trevo Trow
Pol Chopa #550667
Az AZLK
