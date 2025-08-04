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Дрон знищує ворожу РСЗВ БМ-21 "ГРАД". ВIДЕО
На Донеччині прикордонники-аеророзвідники підрозділу "Фенікс" виявили та знищили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 "ГРАД".
Відповідне відео опубліковано на каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Разом із установкою ліквідовано двох російських окупантів, що її обслуговували.
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Радує душу що відстрілятися не встиг. Тим більше без БК зазвичай нема повного знищення - або мотор може вціліти або система наведення і самі пускові..