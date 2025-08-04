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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Дрон знищує ворожу РСЗВ БМ-21 "ГРАД". ВIДЕО

На Донеччині прикордонники-аеророзвідники підрозділу "Фенікс" виявили та знищили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 "ГРАД".

Відповідне відео опубліковано на каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Разом із установкою ліквідовано двох російських окупантів, що її обслуговували.

Також дивіться: Дрон-бомбер "Баба Яга" знищив позиції та техніку окупантів на Харківщині. ВIДЕО

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прикордонники (1116) ГРАД (149) дрони (5219)


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Навіть здетонувало, падло...
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04.08.2025 20:33 Відповісти
100 %ий санкційний тиск! 👍👍👍💪
Радує душу що відстрілятися не встиг. Тим більше без БК зазвичай нема повного знищення - або мотор може вціліти або система наведення і самі пускові..
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04.08.2025 21:03 Відповісти
Зер гуд. Не часто гради попадаються.
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04.08.2025 20:43 Відповісти
Навить пакети не знадобились для свiнок.
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04.08.2025 21:02 Відповісти
У хробаків рагу максимальної прожарки. Хоч панкреатин їм скидай з дрона - з метою захисту мікрофлори ))))))
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04.08.2025 21:04 Відповісти
Боюсь, хробакам сьогоднi не залишилось нiчого ((
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04.08.2025 21:07 Відповісти
Жирна ціль. Молодці!
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04.08.2025 21:10 Відповісти
 
 