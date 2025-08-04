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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Дрон уничтожает вражескую РСЗО БМ-21 "ГРАД". ВИДЕО

В Донецкой области пограничники-аэроразведчики подразделения "Фенікс" обнаружили и уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "ГРАД".

Соответствующее видео опубликовано на канале ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Вместе с установкой ликвидированы двое российских оккупантов, которые ее обслуживали.

Также смотрите: Дрон-бомбер "Баба Яга" уничтожил позиции и технику оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

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пограничники (1590) ГРАД (283) дроны (4387)


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Навіть здетонувало, падло...
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04.08.2025 20:33 Ответить
100 %ий санкційний тиск! 👍👍👍💪
Радує душу що відстрілятися не встиг. Тим більше без БК зазвичай нема повного знищення - або мотор може вціліти або система наведення і самі пускові..
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04.08.2025 21:03 Ответить
Зер гуд. Не часто гради попадаються.
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04.08.2025 20:43 Ответить
Навить пакети не знадобились для свiнок.
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04.08.2025 21:02 Ответить
У хробаків рагу максимальної прожарки. Хоч панкреатин їм скидай з дрона - з метою захисту мікрофлори ))))))
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04.08.2025 21:04 Ответить
Боюсь, хробакам сьогоднi не залишилось нiчого ((
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04.08.2025 21:07 Ответить
Жирна ціль. Молодці!
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04.08.2025 21:10 Ответить
 
 