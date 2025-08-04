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Дрон уничтожает вражескую РСЗО БМ-21 "ГРАД". ВИДЕО
В Донецкой области пограничники-аэроразведчики подразделения "Фенікс" обнаружили и уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "ГРАД".
Соответствующее видео опубликовано на канале ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Вместе с установкой ликвидированы двое российских оккупантов, которые ее обслуживали.
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Радує душу що відстрілятися не встиг. Тим більше без БК зазвичай нема повного знищення - або мотор може вціліти або система наведення і самі пускові..