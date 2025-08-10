УКР
Схованка із російськими загарбниками розлітається на друзки після атаки наших десантників. ВIДЕО

Пілоти роти ударних БПЛА "Фахівці" 82-ої десантно-штурмової Буковинської бригади змогли одним ударом знищити схованку штурмової групи росіян.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.

Аеророзвідники вистежили бліндаж росіян, а потім прицільно скинули на нього протитанкову міну.

Також дивіться: Розбиті мотоцикли та понівечені тіла російських загарбників валяються на полі після невдалого штурму. ВIДЕО

армія рф (18408) ліквідація (4321) 82 окрема десантно-штурмова бригада (65)


Дрон подарував родичам по білому ВАЗу
10.08.2025 10:08 Відповісти
і тока абосраниє лапті і парткі взмилі в неба...
10.08.2025 10:16 Відповісти
Чекали орки, на тютіну з ****** у гості, аж воно, Українці, зайшли з «привітанням» до окупантів!! Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
10.08.2025 11:18 Відповісти
Під кацапську музику, просто краса!!! Чітко спрацьовано.
10.08.2025 11:28 Відповісти
 
 