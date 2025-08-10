1 979 4
Схованка із російськими загарбниками розлітається на друзки після атаки наших десантників. ВIДЕО
Пілоти роти ударних БПЛА "Фахівці" 82-ої десантно-штурмової Буковинської бригади змогли одним ударом знищити схованку штурмової групи росіян.
Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.
Аеророзвідники вистежили бліндаж росіян, а потім прицільно скинули на нього протитанкову міну.
