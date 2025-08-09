УКР
Розбиті мотоцикли та понівечені тіла російських загарбників валяються на полі після невдалого штурму. ВIДЕО

Сили оборони України завдали нищівного удару по так званих "особливо малих штурмових групах" ЗС РФ, які противник використовував на Південному напрямку фронту.

Російські військові намагалися прорватися на позиції українських підрозділів, використовуючи мотоцикли для швидкого маневру та наближення до лінії зіткнення. Проте ця тактика завершилася провалом — влучний вогонь наших захисників знищив техніку разом з її екіпажами.

На місці бою залишилися розбиті та понівечені мотоцикли, інформує Цензор.НЕТ.

+5
А натюрморт з : "Жизні глисттів " ....
09.08.2025 16:59 Відповісти
+2
Ціна питання:

тисяча баксів китайський моцик,
ще пару сотень снаряга.
фарш - безкоштовний...

.
09.08.2025 17:20 Відповісти
+1
А куди свинособачі кадаври ділись? Вже закопали в канаві?
09.08.2025 16:35 Відповісти
Музика з "Маски-шоу"
09.08.2025 16:34 Відповісти
Не туди заїхали - вітер з *******
09.08.2025 16:35 Відповісти
майже всі штурми-невдалі
09.08.2025 16:42 Відповісти
Це оцим пєдікам на мопєдіках ми повинні здатись та віддати території?
09.08.2025 18:21 Відповісти
Не "понівечені", а "значно покращені" тіла 😁
09.08.2025 18:31 Відповісти
Кожен кацапський труп - це додаткова дірка в російському бюджеті у розмірі близько 86 тис. доларів.
Тому у липні росія має рекордний дефіцит бюджету за всю свою історію - 30% !, а до кінця року з такими темпами закінчиться їх суверенний фонд...
Ось чому так зараз метушиться тупін.
09.08.2025 18:49 Відповісти
 
 