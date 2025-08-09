Розбиті мотоцикли та понівечені тіла російських загарбників валяються на полі після невдалого штурму. ВIДЕО

Сили оборони України завдали нищівного удару по так званих "особливо малих штурмових групах" ЗС РФ, які противник використовував на Південному напрямку фронту.

Російські військові намагалися прорватися на позиції українських підрозділів, використовуючи мотоцикли для швидкого маневру та наближення до лінії зіткнення. Проте ця тактика завершилася провалом — влучний вогонь наших захисників знищив техніку разом з її екіпажами.

На місці бою залишилися розбиті та понівечені мотоцикли, інформує Цензор.НЕТ.

