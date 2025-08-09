3 022 10
Розбиті мотоцикли та понівечені тіла російських загарбників валяються на полі після невдалого штурму. ВIДЕО
Сили оборони України завдали нищівного удару по так званих "особливо малих штурмових групах" ЗС РФ, які противник використовував на Південному напрямку фронту.
Російські військові намагалися прорватися на позиції українських підрозділів, використовуючи мотоцикли для швидкого маневру та наближення до лінії зіткнення. Проте ця тактика завершилася провалом — влучний вогонь наших захисників знищив техніку разом з її екіпажами.
На місці бою залишилися розбиті та понівечені мотоцикли, інформує Цензор.НЕТ.
