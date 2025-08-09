1 211 2
Бійці 53 ОМБр атакують ворожі автівки, обладнані засобами радіоелектронної боротьби, на Лиманському напрямку. ВIДЕО
На Лиманському напрямку екіпаж батальйону "Signum" знищив три одиниці ворожої техніки, серед яких — дві машини, обладнані засобами радіоелектронної боротьби.
Про успішну бойову роботу повідомили на сторінці 53-ої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається у дописі, було знищено:
- "Буханку" з РЕБом та особовим складом. Машина намагалася сховатися під сіткою, але була уражена точно в ціль.
- Пікап з кунгом.
- "Ниву", обладнану РЕБом. Вона була знищена з першого заходу.
