Бійці 53 ОМБр атакують ворожі автівки, обладнані засобами радіоелектронної боротьби, на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку екіпаж батальйону "Signum" знищив три одиниці ворожої техніки, серед яких — дві машини, обладнані засобами радіоелектронної боротьби.

Про успішну бойову роботу повідомили на сторінці 53-ої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається у дописі, було знищено:

  • "Буханку" з РЕБом та особовим складом. Машина намагалася сховатися під сіткою, але була уражена точно в ціль.
  • Пікап з кунгом.
  • "Ниву", обладнану РЕБом. Вона була знищена з першого заходу.

Саєчка за іспуг!
09.08.2025 16:27 Відповісти
все - з начиночкою..))
09.08.2025 17:59 Відповісти
 
 