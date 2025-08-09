"Птахи Мадяра" вистежили окупанта, який лежав на землі серед дерев, та ліквідували його ударом дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператори 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" продовжують нищити російських загарбників.

Новим відео з ліквідацією окупанта поділилися у себе у соцмережах українські захисники, інформує Цензор.НЕТ.

На Покровському напрямку фронту в Донецькій області дрон-камікадзе атакував загарбника, поки той лежав на землі серед дерев.

