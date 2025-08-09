УКР
1 394 12

"Птахи Мадяра" вистежили окупанта, який лежав на землі серед дерев, та ліквідували його ударом дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператори 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" продовжують нищити російських загарбників.

Новим відео з ліквідацією окупанта поділилися у себе у соцмережах українські захисники, інформує Цензор.НЕТ.

На Покровському напрямку фронту в Донецькій області дрон-камікадзе атакував загарбника, поки той лежав на землі серед дерев.

Автор: 

армія рф (18408) ліквідація (4321) Донецька область (9256) 414 Птахи Мадяра (37)


Топ коментарі
+4
+3
+2
Підтверджено! Узький став харошим
показати весь коментар
09.08.2025 15:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підтверджено! Узький став харошим
показати весь коментар
09.08.2025 15:29 Відповісти
Кремезну свинособаку вполювали та забаранили разом з кулеметом! Респект! Вдалого полювання!
показати весь коментар
09.08.2025 15:35 Відповісти
"Птахи Мадяра" вистежили окупанта, який лежав на землі серед дерев

Ібо нєгуй було лежати на землі серед дерев!
показати весь коментар
09.08.2025 15:39 Відповісти
почки застудив курва однозначно...

.
показати весь коментар
09.08.2025 15:55 Відповісти
Ух ты! Спецоружие - пулемёт для стрельбы из-за угла!
показати весь коментар
09.08.2025 15:41 Відповісти
Ну все правильно.
Ні здрасьє ні привіт.
розляглося тут на чужій землі.
показати весь коментар
09.08.2025 15:41 Відповісти
Нехай дякує що не натравили на нього безуглу.
Та точно і забрала б усі виплати за смерть і
перед тим висосала усі соки з з тіла як паучиха.
показати весь коментар
09.08.2025 15:46 Відповісти
розчепірилася рузькая курва.

хотіла контрольного дрончика по яйцях

.
показати весь коментар
09.08.2025 15:54 Відповісти
Открывай Сова - медведь пришёл!
Злі у Мадяра Птахи)
показати весь коментар
09.08.2025 16:08 Відповісти
і кулемет на надгробок встановити
показати весь коментар
09.08.2025 16:40 Відповісти
Збирався, узькай, на зустріч з трампом???
показати весь коментар
09.08.2025 16:47 Відповісти
 
 