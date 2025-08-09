1 394 12
"Птахи Мадяра" вистежили окупанта, який лежав на землі серед дерев, та ліквідували його ударом дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператори 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" продовжують нищити російських загарбників.
Новим відео з ліквідацією окупанта поділилися у себе у соцмережах українські захисники, інформує Цензор.НЕТ.
На Покровському напрямку фронту в Донецькій області дрон-камікадзе атакував загарбника, поки той лежав на землі серед дерев.
Топ коментарі
Алекс Скела
09.08.2025 15:39
Viktoria Barabash
09.08.2025 15:41
Дмитро Піталов
09.08.2025 15:29
Ібо нєгуй було лежати на землі серед дерев!
.
Ні здрасьє ні привіт.
розляглося тут на чужій землі.
Та точно і забрала б усі виплати за смерть і
перед тим висосала усі соки з з тіла як паучиха.
хотіла контрольного дрончика по яйцях
.
Злі у Мадяра Птахи)