Прикордонники знищили два укриття та ліквідували трьох окупантів на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Дрони "Сталевого кордону" бачать і ліквідовують загрози з боку противника.

Три окупанти і два укриття – саме стільки втрат ворог отримав учора на Північно-Слобожанському напрямку. Робота прикордонників була чіткою: FPV-дрони виявили, прицілилися й знищили, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 225-го окремого штурмового полку вперше знищили північнокорейський міномет на Сумщині. ВIДЕО

