Прикордонники знищили два укриття та ліквідували трьох окупантів на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
Дрони "Сталевого кордону" бачать і ліквідовують загрози з боку противника.
Три окупанти і два укриття – саме стільки втрат ворог отримав учора на Північно-Слобожанському напрямку. Робота прикордонників була чіткою: FPV-дрони виявили, прицілилися й знищили, передає Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль