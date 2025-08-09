1 326 5
Бійці 225-го окремого штурмового полку вперше знищили північнокорейський міномет на Сумщині. ВIДЕО
Бійці 225-го окремого штурмового полку на Сумщині вперше знищили північнокорейський 140‑мм міномет.
Рідкісна техніка, яку росіяни отримали з КНДР, тепер з'явиться в зведеннях втрат ворога. За даними самих російських джерел, такі поставки - частина розширеного військового партнерства між Москвою та Пхеньяном, передає Цензор.НЕТ.
У китаї ця проблемка уже декілька тисяч років.
Немає "пожрати"-немає мандату неба.
Немає мандату неба-владу вирізають.
Таке.
А потім коли глистоноші попрохають просто "жратву" відповісти по суті.