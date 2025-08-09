УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8735 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
1 326 5

Бійці 225-го окремого штурмового полку вперше знищили північнокорейський міномет на Сумщині. ВIДЕО

Бійці 225-го окремого штурмового полку на Сумщині вперше знищили північнокорейський 140‑мм міномет.

Рідкісна техніка, яку росіяни отримали з КНДР, тепер з'явиться в зведеннях втрат ворога. За даними самих російських джерел, такі поставки - частина розширеного військового партнерства між Москвою та Пхеньяном, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Український десантник під час стрілецького бою ліквідував двох окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

КНДР (1296) Сумська область (4114) знищення (7936) 225-й окремий штурмовий полк (5)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Немає ніяких північнокорейських мінометів, ракет й іншого озброєння та ***********. А є Китай і його залізяччя, що воює руками рашистської пітьми з Україною і усім Світом.
показати весь коментар
09.08.2025 12:23 Відповісти
і із китаєм те саме що написав нижче.
У китаї ця проблемка уже декілька тисяч років.
Немає "пожрати"-немає мандату неба.
Немає мандату неба-владу вирізають.
Таке.
показати весь коментар
09.08.2025 12:33 Відповісти
Просто запам*ятати.
А потім коли глистоноші попрохають просто "жратву" відповісти по суті.
показати весь коментар
09.08.2025 12:31 Відповісти
Оцей міномент та Трампу в дупу, як обмін на цноту.
показати весь коментар
09.08.2025 12:36 Відповісти
 
 