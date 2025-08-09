Бійці 225-го окремого штурмового полку вперше знищили північнокорейський міномет на Сумщині. ВIДЕО

Бійці 225-го окремого штурмового полку на Сумщині вперше знищили північнокорейський 140‑мм міномет.

Рідкісна техніка, яку росіяни отримали з КНДР, тепер з'явиться в зведеннях втрат ворога. За даними самих російських джерел, такі поставки - частина розширеного військового партнерства між Москвою та Пхеньяном, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Український десантник під час стрілецького бою ліквідував двох окупантів на Донеччині. ВIДЕО