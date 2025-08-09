3 079 4
Український десантник під час стрілецького бою ліквідував двох окупантів на Донеччині. ВIДЕО
У селі Федорівка Донецької області український десантник продемонстрував високу майстерність у ближньому бою.
Під час стрілецького зіткнення воїн ліквідував двох російських загарбників, що намагалися закріпитися на позиції, повідомляє Цензор.НЕТ.
