Український десантник під час стрілецького бою ліквідував двох окупантів на Донеччині. ВIДЕО

У селі Федорівка Донецької області український десантник продемонстрував високу майстерність у ближньому бою.

Під час стрілецького зіткнення воїн ліквідував двох російських загарбників, що намагалися закріпитися на позиції, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Нацгвардійці з початку місяця у небі на Запорізькому напрямку знищили 36 ворожих безпілотників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18395) ліквідація (4316) Донецька область (9246)


Закріпив їх на позиції
09.08.2025 11:26 Відповісти
закрєпілісь навєчно.
09.08.2025 11:27 Відповісти
Відстріл скаженої кацапськох наволочі або останній брейкданс лаптєногих гамадрилів.
09.08.2025 11:29 Відповісти
Це була гарна і єдино правильна мирна угода з рашистами.
09.08.2025 11:41 Відповісти
 
 