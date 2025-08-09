РУС
Украинский десантник во время стрелкового боя ликвидировал двух оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

В селе Федоровка Донецкой области украинский десантник продемонстрировал высокое мастерство в ближнем бою.

Во время стрелкового столкновения воин ликвидировал двух российских захватчиков, пытавшихся закрепиться на позиции, сообщает Цензор.НЕТ.

Закріпив їх на позиції
09.08.2025 11:26 Ответить
закрєпілісь навєчно.
09.08.2025 11:27 Ответить
Відстріл скаженої кацапськох наволочі або останній брейкданс лаптєногих гамадрилів.
09.08.2025 11:29 Ответить
Це була гарна і єдино правильна мирна угода з рашистами.
09.08.2025 11:41 Ответить
 
 