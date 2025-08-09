3 861 4
Украинский десантник во время стрелкового боя ликвидировал двух оккупантов на Донетчине. ВИДЕО
В селе Федоровка Донецкой области украинский десантник продемонстрировал высокое мастерство в ближнем бою.
Во время стрелкового столкновения воин ликвидировал двух российских захватчиков, пытавшихся закрепиться на позиции, сообщает Цензор.НЕТ.
