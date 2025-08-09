Нацгвардейцы с начала месяца в небе на Запорожском направлении уничтожили 36 вражеских беспилотников. ВИДЕО

Ежедневно операторы беспилотных авиационных комплексов 23-й отдельной бригады "Хортица" Национальной гвардии успешно атакуют ударные и развед-дроны россиян на Запорожском направлении.

Уничтожая беспилотники высоко в небе, гвардейцы, прежде всего спасают жизни боевых побратимов, которые уничтожают оккупантов на земле, сообщает Цензор.НЕТ.

Только с начала месяца, операторы беспилотных авиационных комплексов 23-й бригады уничтожили: 33 вражеских "Молнии", 2 дрона-камикадзе, 1 разведывательный беспилотный летательный аппарат "Орлан-30".

