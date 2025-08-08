Оккупант показывает средний палец нашему дрону и через мгновение подрывает себя гранатой. ВИДЕО 18+

Во время разведки на одном из направлений воины подразделения "Sky Fury" 54-й отдельной механизированной бригады зафиксировали самоубийство оккупанта.

Российский военный, заметив украинский разведывательный дрон, решил продемонстрировать свою "смелость" и показал неприличный жест. Однако, держа в руках гранату, он привел ее в действие. Взрыв стал фатальным - от захватчика только мокрое место осталось, сообщает Цензор.НЕТ.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

