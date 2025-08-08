РУС
Оккупант показывает средний палец нашему дрону и через мгновение подрывает себя гранатой. ВИДЕО 18+

Во время разведки на одном из направлений воины подразделения "Sky Fury" 54-й отдельной механизированной бригады зафиксировали самоубийство оккупанта.

Российский военный, заметив украинский разведывательный дрон, решил продемонстрировать свою "смелость" и показал неприличный жест. Однако, держа в руках гранату, он привел ее в действие. Взрыв стал фатальным - от захватчика только мокрое место осталось, сообщает Цензор.НЕТ.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

армия РФ (20243) самоубийство (1023) 54 отдельная мехбригада (187)


Зекономив нам цілий дрон.
08.08.2025 23:53 Ответить
Оце так дошкулив українськму дрону!
Маладєц!
08.08.2025 23:52 Ответить
Наскільки ж нікчемне життя у кацапа що лізуть у війну а потім так (вірно) вчиняють..... пздц.
08.08.2025 23:58 Ответить
завтра его покажут на соловьев тв какие россияне преданные за царя путлера
08.08.2025 23:57 Ответить
Ви ще винні нам за ГЕС,
за Донбас і тещин стрес,
За Крим, Ірпінь й шахедні ночі,
повиймаю я вам очі!

(з пісні https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 наших дроноводів "армагеДРОН" )
09.08.2025 00:01 Ответить
От дурне, могло б від паленої горілки десь на болотах здохнуть, а воно в Україну приперлося.
09.08.2025 00:05 Ответить
Те,що він зробив,треба було робити у рідній параші,в колі сім'ї й друзів!Але й так піде.
09.08.2025 00:13 Ответить
В полон не здався
09.08.2025 00:36 Ответить
по спискам піде як СОЧ.
09.08.2025 00:39 Ответить
Московіт, хоть заощадив для України, *********, для наступного орка!!!
09.08.2025 00:47 Ответить
кгб-шна шобла за останні 20 років виростила в росії з більшої частини населення тупу і агресивну бидло-масу, яка не цінує навіть своє життя, а на чуже їм взагалі начхати. То ж бабло у путіна є і бидло-маса продовжує формуватися, салдатікі лєпятся, війна не закінчиться, навіть, якщо буде якась перерва, і це страшно і жахливо. В 1945 гітлерівців розгромили повністю, а німців ще довго виховували, ознайомлювали зі злочинами нацистів, тільки тому війна була завершена в Європі. Зараз зовсім інша ситуація, рашисти не розбиті, не зломлені, путін "на коні", бабло в кормушку капає і далі ще інтенсивніше пошуршить, то ж все дуже печально.
09.08.2025 01:04 Ответить
Всі би так рашисти зробили
