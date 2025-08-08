1 628 11
Окупант показує середній палець нашому дрону і за мить підриває себе гранатою. ВIДЕО 18+
Під час розвідки на одному з напрямків воїни підрозділу "Sky Fury" 54-ої окремої механізованої бригади зафіксували самогубство окупанта.
Російський військовий, помітивши український розвідувальний дрон, вирішив продемонструвати свою "сміливість" та показав непристойний жест. Проте, тримаючи в руках гранату, він привів її в дію. Вибух став фатальним - від загарбника лише мокре місце залишилося, повідомляє Цензор.НЕТ.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
