УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7735 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
427 4

Українські захисники лише за тиждень полонили 32 російських загарбників. ВIДЕО

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скала" всього за тиждень полонили 32 російських загарбників.

Відповідне відео було оприлюднене на каналі полку, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 3 ОВМБр знищили міст, який ворог використовував як переправу для техніки та особового складу. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18395) полон (1628) 425-й окремий шткрмовий полк "Скала" (5)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну что, любмые мои сгораждане? А где ГЕРОЯМ СЛАВА!!!??? Или ваш любимый зеледент не одобрит? Еще раз все вместе: ГЕРОЯМ СЛАВА!!! СЛАВА ЗСУ!!!
показати весь коментар
08.08.2025 22:58 Відповісти
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
показати весь коментар
08.08.2025 23:03 Відповісти
є "право чобота".

інших варіантів в війні не існує

.
показати весь коментар
08.08.2025 23:08 Відповісти
якого дідька вони в білизні ЗСУ ?

насаперед, ці потвори не гідні жодної емблеми ЗСУ
по-друге, цей орк в одязі ЗСУ може сприйматись не як військовополонений

.
показати весь коментар
08.08.2025 23:06 Відповісти
 
 