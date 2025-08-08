Українські захисники лише за тиждень полонили 32 російських загарбників. ВIДЕО
Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скала" всього за тиждень полонили 32 російських загарбників.
Відповідне відео було оприлюднене на каналі полку, інформує Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
інших варіантів в війні не існує
.
насаперед, ці потвори не гідні жодної емблеми ЗСУ
по-друге, цей орк в одязі ЗСУ може сприйматись не як військовополонений
.