Бійці 3 ОВМБр знищили міст, який ворог використовував як переправу для техніки та особового складу. ВIДЕО
Українські воїни зі складу 3-ої окремої важкої механізованої бригади влучним ударом FPV-дрона знищили укріплену бетонну споруду, яку противник використовував як переправу для техніки та особового складу.
Як з’ясувалося, окупанти самі замінували міст протитанковими мінами ТМ-62, готуючись підірвати його у випадку прориву Сил оборони. Проте вибух стався зовсім не за їхнім планом — влучання українського безпілотника детонувало закладений заряд, перетворивши міст на руїни, інформує Цензор.НЕТ
Знищення переправи ускладнить логістику ворога та позбавить його ще одного шляху для перекидання підкріплень.
