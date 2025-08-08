УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10628 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
791 2

Бійці 3 ОВМБр знищили міст, який ворог використовував як переправу для техніки та особового складу. ВIДЕО

Українські воїни зі складу 3-ої окремої важкої механізованої бригади влучним ударом FPV-дрона знищили укріплену бетонну споруду, яку противник використовував як переправу для техніки та особового складу.

Як з’ясувалося, окупанти самі замінували міст протитанковими мінами ТМ-62, готуючись підірвати його у випадку прориву Сил оборони. Проте вибух стався зовсім не за їхнім планом — влучання українського безпілотника детонувало закладений заряд, перетворивши міст на руїни, інформує Цензор.НЕТ

Знищення переправи ускладнить логістику ворога та позбавить його ще одного шляху для перекидання підкріплень.

Дивіться: Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скала" ліквідували 12 російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18395) міст (1255) знищення (7936)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бійці 3 ОВМБр знищили міст, який ворог використовував як переправу для техніки та особового складу

Цікаво, а для чого ж ще можна використовуати міст?
показати весь коментар
08.08.2025 21:43 Відповісти
ну наприклад поставити там бєлєцкого і він буде кидаться плюшевими поросятами в портрет Порошенка. тєхнолоджія!
показати весь коментар
08.08.2025 21:46 Відповісти
 
 