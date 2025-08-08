РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7781 посетитель онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
2 181 5

Бойцы 3-й ОВМБр уничтожили мост, который враг использовал как переправу для техники и личного состава. ВИДЕО

Украинские воины из состава 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады точным ударом FPV-дрона уничтожили укрепленное бетонное сооружение, которое противник использовал как переправу для техники и личного состава.

Как выяснилось, оккупанты сами заминировали мост противотанковыми минами ТМ-62, готовясь взорвать его в случае прорыва Сил обороны. Однако взрыв произошел совсем не по их плану - попадание украинского беспилотника детонировало заложенный заряд, превратив мост в руины, информирует Цензор.НЕТ.

Уничтожение переправы усложнит логистику врага и лишит его еще одного пути для переброски подкреплений.

Смотрите: Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ликвидировали 12 российских захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20243) мост (1039) уничтожение (7624)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бійці 3 ОВМБр знищили міст, який ворог використовував як переправу для техніки та особового складу

Цікаво, а для чого ж ще можна використовуати міст?
показать весь комментарий
08.08.2025 21:43 Ответить
ну наприклад поставити там бєлєцкого і він буде кидаться плюшевими поросятами в портрет Порошенка. тєхнолоджія!
показать весь комментарий
08.08.2025 21:46 Ответить
Билецкий командовал 3 ОШБр, в новости про 3 ОТМБр (бывшую танковую). "Да какая разница"(с).
показать весь комментарий
08.08.2025 22:25 Ответить
ну так він бувший мєнт плотно сидить на підсосі грошовому самі знаєте в кого.... не в Порошенка. він створив приватне військове угруповання в свій час.
показать весь комментарий
08.08.2025 22:29 Ответить
грамотно замінували міст славні рашиські сапери - від детонації однієї міни спрацювала решта і накрився весь прольот.

нагородити мерзотників !

.
показать весь комментарий
08.08.2025 23:33 Ответить
 
 