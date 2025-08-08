Бойцы 3-й ОВМБр уничтожили мост, который враг использовал как переправу для техники и личного состава. ВИДЕО

Украинские воины из состава 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады точным ударом FPV-дрона уничтожили укрепленное бетонное сооружение, которое противник использовал как переправу для техники и личного состава.

Как выяснилось, оккупанты сами заминировали мост противотанковыми минами ТМ-62, готовясь взорвать его в случае прорыва Сил обороны. Однако взрыв произошел совсем не по их плану - попадание украинского беспилотника детонировало заложенный заряд, превратив мост в руины, информирует Цензор.НЕТ.

Уничтожение переправы усложнит логистику врага и лишит его еще одного пути для переброски подкреплений.

