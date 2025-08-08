РУС
945 2

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ликвидировали 12 российских захватчиков. ВИДЕО

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ликвидировали 12 российских захватчиков.

Видео боевой работы было обнародовано на канале полка, информирует Цензор.НЕТ.

"Аэроразведка и FPV-дроны уничтожают оккупантов один за другим: в доме, в сарае, под деревом и просто в поле. Некоторым "счастливчикам" после встречи с дроном уже нечем бежать", - добавили бойцы.

Также смотрите: Украинские защитники атаковали вражеское укрытие, внутри которого висел российский триколор. ВИДЕО

армия РФ (20243) ликвидация (3928) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (5)


Дрони - потужна сила. Ми - уже у майбутньому. Уявляю, які технології домініватимуть за 5 або 10 років. Навряд людина воюватиме безпосередньо.
08.08.2025 20:10 Ответить
Дякуємо Захисників України та їх Родини!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні! Смерть московітам!
08.08.2025 20:22 Ответить
 
 