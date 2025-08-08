Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ликвидировали 12 российских захватчиков.

Видео боевой работы было обнародовано на канале полка, информирует Цензор.НЕТ.

"Аэроразведка и FPV-дроны уничтожают оккупантов один за другим: в доме, в сарае, под деревом и просто в поле. Некоторым "счастливчикам" после встречи с дроном уже нечем бежать", - добавили бойцы.

