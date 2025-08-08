РУС
Украинские защитники атаковали вражеское укрытие, внутри которого висел российский триколор. ВИДЕО

На Лиманском направлении пилоты батальона "SIGNUM" атаковали вражеские укрытия, уничтожив ряд тайников оккупантов, в одном из которых россияне вывесили российский флаг.

Об этом рассказали на странице батальона "Signum", сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Пограничники атаковали вражеские блиндажи, технику и живую силу противника на Волчанском направлении. ВИДЕО

"Щурів" щось не видно...
08.08.2025 19:02 Ответить
Слава ВСУ !!!
08.08.2025 19:27 Ответить
От молодці! Кацапи по лікарнях та по дитсадках , а потужні по засцяному прапору! Перемога, орки капітулюють!
08.08.2025 19:28 Ответить
Видно що кацапи таки вірують-в те що якщо повісти "птаха мертвого" то інша пташка не прилетить)))
28 секунда.
08.08.2025 19:32 Ответить
Подохли московіти на теренах Вільної України, як і хотіли, тютіна з *******!?!?
08.08.2025 20:35 Ответить
 
 