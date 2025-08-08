Украинские защитники атаковали вражеское укрытие, внутри которого висел российский триколор. ВИДЕО

На Лиманском направлении пилоты батальона "SIGNUM" атаковали вражеские укрытия, уничтожив ряд тайников оккупантов, в одном из которых россияне вывесили российский флаг.

Об этом рассказали на странице батальона "Signum", сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Пограничники атаковали вражеские блиндажи, технику и живую силу противника на Волчанском направлении. ВИДЕО