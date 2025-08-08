1 163 5
Украинские защитники атаковали вражеское укрытие, внутри которого висел российский триколор. ВИДЕО
На Лиманском направлении пилоты батальона "SIGNUM" атаковали вражеские укрытия, уничтожив ряд тайников оккупантов, в одном из которых россияне вывесили российский флаг.
Об этом рассказали на странице батальона "Signum", сообщает Цензор.НЕТ.
